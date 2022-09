Il Napoli vince col Milan, violata la Scala del calcio: arriva il tweet di De Laurentiis

Il Napoli vince con il Milan con il risultato di 2-1 al termine della gara arriva il commento via twitter di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha voluto fare i complimenti alla squadra attraverso i social dopo la bellissima vittoria degli azzurri che sono passati in vantaggio con Politano su rigore, ma hanno saputo reagire alla rete di Giroud ed alla bolgia di San Siro. Una vittoria di cuore e di anima, oltre che di testa per il Napoli che l’ha portata a casa grazie al gol decisivo di Simeone, subentrato al posto di Politano.

“Una vittoria di sofferenza e tenacia. Godiamoci questa splendida partita! Forza Napoli Sempre” ha scritto Aurelio De Laurentiis al termine di Milan-Napoli. Una vittoria importantissima che porta gli azzurri al primo posto in classifica con 17 punti insieme all’Atalanta. Gli azzurri di Spalletti guadagnano anche tre punti sull’Inter, sconfitta con l’Udinese e sulla Juventus, sconfitta con il Monza e sulla Roma che ha perso in casa con l’Atalanta.