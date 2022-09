Il Napoli vince con il Milan, lo sceicco Al Thani esulta – FOTO

Lo sceicco Ahmad Bin Hamad Al Thani esulta sui social dopo la vittoria del Napoli sul campo del Milan per 2-1. Gli azzurri sono primi in classifica a 17 punti, gli stessi dell’Atalanta. Ma la squadra di Spalletti ha dato una grande prova di maturità andando a giocarsela, a soffrire ed a vincere con merito contro un Milan che ha giocato molto bene.

Al termine del match grande soddisfazione del vice Domenichini, ma anche di un tifoso che non ti aspetti come lo sceicco Al Thani che sui social ha esultato alla vittoria degli azzurri. Non è la prima volta che lo sceicco mostri il suo apprezzamento per la squadra partenopea dopo una vittoria. Un interessamento che pare colpisca anche gli interessi economici, poiché si è parlato apertamente di un interesse dello sceicco per l’acquisto della SSCN di Aurelio De Laurentiis. Va ricordato che le multiproprietà dovranno sparire e che qualora il Bari dovesse centrare la promozione in Serie A in questa stagione, bisognerebbe anticipare la cessione di uno uno dei due club da parte della famiglia De Laurentiis.

Per ora resta il “Forza Napoli” dello sceicco Al Thani che si è goduto sicuramente una bellissima partita, interpretata da entrambe le formazioni che giocano un calcio propositivo ed internazionale.