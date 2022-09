Il Tiktoker è sicuro: “Il Napoli sarà distrutto dai Rangers” il video diventa virale

“Il Napoli sarà distrutto dai Rangers” così il Tiktoker Giovy Grasso anticipa il verdetto del campo, dicendosi sicuro che gli azzurri perderanno in Champions League. Il Tiktoker è assolutamente sicuro di quello che dice e rincara la dose: “Cari napoletani ma questa sera non avrete la stessa fortuna che avete avuto contro Liverpool e Spezia. Questa sera perderete, non mi credete? Ci vediamo a fine partita quando il Napoli verrà distrutto dai Rangers“.

Ovviamente a fine partita il video è diventato virale, ma perché la partita è andata esattamente al contrario rispetto a quanto pronosticato da Giovy Grasso, Tiktoker da 1,3 milioni di followers. Il video è stato fatto girare tantissimo sul web con tanti sfottò e prese in giro per la presa di posizione netta che prende il giovane sulla sconfitta del Napoli, che invece ha vinto e dominato in Champions League. In realtà non è l’unico pronostico sbagliato della serata, visto che era stata predetta anche una vittoria della Juve contro il Benfica, mentre la squadra portoghese non ha solo vinto, ma ha dominato contro i bianconeri, mettendo in crisi Massimiliano Allegri. Ma il Tiktoker, che indossa una maglia della Roma, aveva sbagliato anche il risultato di Napoli-Spezia. Anche in quel caso aveva previsto una sconfitta degli azzurri, invece la squadra di Spalletti ha vinto con un gol di Raspadori.