In Argentina: “Maradona è apparso in Scozia” – Foto e Video

Diego Armando Maradona è ‘apparso’ durante un servizio di Sky Uk in Scozia, almeno ne sono convinti tantissimi tifosi argentini. Dalla scomparsa di Maradona il 25 novembre del 2020 nessuno ha mai dimenticato il Pibe de Oro. La sua presenza c’è sempre stata, perché un fuoriclasse ed una personalità di quel calibro lascia nei cuori di tutti di tutti e nella storia del calcio e non solo, un’immagine indelebile.

Maradona è un personaggio che viene ricordato anche da chi non lo ha mai visto giocare e sarà tramandato per sempre. Ecco perché il suo ricordo è più vivo che mai. Ma negli ultimi giorni dall’Argentina arriva un’altra ‘apparizione’ di Maradona. Dopo quella di Wembley durante Italia-Argentina, si segnala un’altra immagine strana. Nello specifico un uomo dai capelli ricci, dalla statura e non elevata e dalla corsa molto simile a quella di Maradona è apparso durante un video di Sky Sport Uk mentre parla Liam Fox. Si tratta ovviamente di suggestione, ma questo fa capire quanto la figura di Maradona sia ancora estremamente presente nell’immaginario di tutti.