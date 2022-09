Incidente per Spalletti, si è operato nella notte: ecco le condizioni

L’edizione odierna di Sportitalia rivela una indiscrezione su Luciano Spalletti. Secondo quanto scritto dall’emittente televisiva diretta da Michele Criscitiello, il tecnico degli azzurri ha riportato ieri una frattura alla clavicola dopo una caduta accidentale. L’allenatore azzurro è stato operato nella notte a Milano, infatti oggi non ha seguito la rifinitura degli azzurri. Nonostante ciò il tecnico parlerà in conferenza stampa alle 13.30, in quanto stamattina è rientrato al centro sportivo. L’allenatore toscano non si è fermato di fronte all’incidente ed ha subito fatto ritorno all’ombra del Vesuvio, perché c’è da preparare il debutto di Champions League, in programma domani sera contro il Liverpool allo stadio “Diego Armando Maradona”.