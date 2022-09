Infortunio Lozano: bruttissimo scontro con Marusic

Hirving Lozano è dovuto uscire dal campo durante la sfida con la Lazio per infortunio, il giocatore si è scontrato con Marusic.

Alla fine del primo tempo il Napoli è stato costretto a sostituire Hirving Lozano per un colpo alla testa dovuto ad uno scontro con Marusic. L’attaccante del Napoli non ha potuto riprendere il suo posto in campo, con i medici che hanno fatto segno della necessità di procedere alla sostituzione, al posto del messicano è entrato Politano. Le condizioni di Lozano saranno valutate con esami strumentali, si spera che sia solo un taglio e non una frattura, o un trauma.