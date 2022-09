Infortunio Lozano, la conferma ufficiale: esami negativi, speranza per il Liverpool

L’infortunio di Hirving Lozano in Lazio-Napoli non ha avuto conseguenze particolari, lo comunica il Napoli. In una nota ufficiale il club azzurro fa sapere che non ci sono conseguenze particolari dovute allo scontro tra il messicano e Marusic, che ha costretto Lozano a lasciare il terreno di gioco alla fine del primo tempo. In un primo momento si temuto una frattura allo zigomo, invece non c’è alcun problema per il giocatore azzurro.

Ecco la nota ufficiale del Napoli sull’infortunio di Lozano: ” La diagnosi e gli esami radiologici di controllo a cui è stato sottoposto Hirving Lozano al Policlinico Gemelli di Roma sono tutti negativi. Il calciatore rientra a Napoli con il gruppo squadra“. A questo punto il giocatore sarà disponibile anche per la sfida con il Liverpool in Champions League di mercoledì prossimo. Sicuramente un’ottima notizia per Luciano Spalletti che potrà contare anche su un giocatore che fino ad ora è stato uno dei punti cardine della sua formazione. Ovviamente le sue condizioni dopo il trauma dovranno essere valutate al meglio. Nel caso è pronto anche Politano che in Lazio-Napoli ha fornito una buona prestazione da subentrato, agendo bene sulla fascia destra e trovando anche un assist bellissimo per Kvaratskhelia non sfruttato al meglio del georgiano, che è stato comunque autentico protagonista della sfida contro la squadra di Sarri.