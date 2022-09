Infortunio Osimhen: i tempi di recupero, speranza per Milan-Napoli

Victor Osimhen si è infortunato durante Napoli-Liverpool, prima sfida di Uefa Champions League del Girone A. Il nigeriano era stato schierato titolare nonostante avesse avuto un problema muscolare dopo la sfida con la Lazio. Spalletti, lo staff medico in accordo con il giocatore hanno deciso di mandarlo comunque in campo dal primo minuto, anche perché non sentiva più dolore. La sua velocità e la capacità di scattare sempre in profondità hanno creato grandi problemi al Liverpool fino a quando è rimasto in campo.

Infortunio Osimhen: quando torna

Dopo Napoli-Liverpool è stato lo stesso Spalletti a dire che Osimhen si sarebbe fermato per un po’ di tempo. Non si sa ancora per quanto tempo. Osimhen ha detto che non è nulla di grave, ma ovviamente si dovrà sottoporre a degli esami per valutare il suo infortunio. Secondo quanto riferisce il giornalista nigeriano Buchi Laba i tempi di recupero di Osimhen possono essere brevi. “Ho sentito Osimhen e mi ha confermato che è stato sostituito solo per un motivo precauzionale. Può camminare senza problemi ed il suo infortunio non è grave. A quanto mi dice Osimhen può tornare in campo in una o due settimane“. Ulteriori approfondimenti saranno effettuati nella giornata di domani, come fa sapere la società azzurra in un comunicato ufficiale: “Osimhen ha svolto terapie e nella giornata di domani effettuerà gli esami diagnostici. Per Demme terapie e lavoro personalizzato in campo“.

A questo punto c’è speranza di vederlo in campo per Milan-Napoli, sfida di Serie A in programma il 18 settembre 2022. In questo caso Osimhen salterebbe solo Spezia-Napoli e la seconda gara di Champions League: Rangers-Napoli.