Infortunio Osimhen: lesione di secondo grado, aumentano i tempi di recupero

Victor Osimhen ha subito una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, una brutta notizia in casa Napoli dato che i tempi di recupero si dilatano. Il calciatore nigeriano nella giornata di ieri era stato positivo riguardo al suo recupero, si parlava di uno, massimo due settimane di stop. Purtroppo gli accertamenti hanno dato un esito diverso.

Infortunio Osimhen: il comunicato ufficiale del Napoli

“Come da programma, Victor Osimhen si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie” questo il comunicato ufficiale del Napoli per quanto riguarda l’infortunio di Victor Osimhen. Il giocatore ha già avviato l’iter di cura, ma è chiaro che a questo punto non potrà giocare Milan-Napoli in programma il 18 settembre 2022. Nel caso di una lesione di secondo grado di solito ci vogliono tre o quattro settimane, quindi questi dovrebbero essere i tempi di recupero di Osimhen. L’attaccante rientrerà, con ogni probabilità, rientrerà dopo la sosta di campionato. Ora Luciano Spalletti a cominciare da Napoli-Spezia dovrà decidere chi sarà il sostituto di Osimhen, se Simeone o Rasapadori, anche se l’argentino è un attaccante centrale di ruolo e può dare maggiori garanzie in quella posizione.