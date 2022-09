Infortunio Osimhen: quando può tornare, salta il big match col Milan

Victor Osimhen si è infortunato durante il match col Liverpool. Per il nigeriano il problema muscolare è più grave del previsto, come comunicato dal Napoli in una nota ufficiale. Niente Milan-Napoli per Osimhen, questo è poco ma sicuro. Già da Napoli-Spezia il tecnico Luciano Spalletti dovrà trovare un sostituto per Osimhen, sperando di poterlo recuperare dopo quantomeno dopo la sosta di Serie A, in programma già dopo il match con il Milan.

Infortunio Osimhen: quante partite salta

Da quando è a Napoli il nigeriano ha saltato più di 30 partite tra infortuni gravi e Covid. Ora con il nuovo infortunio in Napoli-Liverpool starà fuori almeno un mese. Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno sui tempi di recupero di Osimhen: “Il rientro è previsto dopo la sosta, l’obiettivo è riportarlo in campo al massimo per Cremonese-Napoli del prossimo 9 ottobre ma se durante il percorso di recupero Osimhen dovesse dare dei segnali molto positivi, si potrebbe anticipare il rientro in maniera graduale contro l’Ajax o il Torino. Il Napoli non ha intenzione di lanciarsi in eccessivi rischi, Victor tornerà quando sarà in condizione di farlo. Ha iniziato le terapie, bisogna monitorare il recupero clinico e poi capire sotto il profilo atletico il percorso per ritrovare la forma“.