Inghilterra: morta la Regina Elisabetta II

È morta all’età di 96 anni la Regina Elisabetta II, a confermarlo un tweet della famiglia reale. Bandiere a mezz’asta a Buckingham Palace. Già da questa mattina si erano diffuse notizie sulle condizioni di salute gravi da parte della regnante del Regno Unito. Poi nel corso della giornata le sue condizioni sono apparse sempre più gravi.

In serata si è riunita anche la famiglia reale che ha di fatto dato l’ultimo saluto all’amate regnante. Una folla si è già riunita all’esterno di Buckingham Palace. lunghissimo il suo regno: diventa regina all’età di venticinque anni, alla morte del padre, il 6 febbraio 1952, venendo poi incoronata il 2 giugno 1953 nell’Abbazia di Westminster.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022