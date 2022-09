L’ex agente di Insigne attacca Malfitano. Volano parole grosse in diretta

Una mare di polemiche è stato scatenato dalla dichiarazione di Mimmo Malfitano a Tele A, ieri sera subito dopo Napoli-Liverpool. Al termine del big match del girone A di Champions League, l’ex cronista della Gazzetta dello Sport ha dato un giudizio netto, con un paragone che ha alzato un polverone: “Il calciatore georgiano secondo me vale 2-3 volte Insigne. Lorenzo l’ho sempre ritenuto un buon giocatore, niente di più, né un fuoriclasse né un campione!”. Nonostante le polemiche, il giornalista non ha cambiato idea ed ha confermato quanto detto in precedenza.

Intervistato da Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Mimmo Malfitano è tornato sul paragone: “Io ho detto che Kvaratskhelia vale due Insigne e non cambio idea. Il georgiano è fortissimo e lo sta dimostrando. Lorenzo è un giocatore normale”. L’ex agente di Insigne, Antonio Ottaiano, ha replicato e non le ha mandate a dire al giornalista: “Mi sembra un po’ provinciale confrontare i due calciatori. Godiamoci Kvaratskhelia, io lo conosco da tempo e l’ho sempre ritenuto un calciatore fortissimo. Ma non paragoniamolo a Lorenzo, non è il caso”. Al botta e risposta ha fatto seguito un dibattito molto caldo tra i due, ma Ottaiano ha chiarito che il termine “provinciale” non era riferito a Malfitano. Fatto sta che riascoltando la diretta, le parole dell’ex agente di Insigne punzecchiano la storica penna partenopea.