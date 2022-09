Insigne, bellissimo messaggio ai tifosi: “Spero che il Napoli vinca lo scudetto, la città lo merita”

I tanti chilometri che lo separano da Napoli non gli hanno fatto dimenticare i bellissimi momenti vissuti nella sua terra. Ai microfoni di DAZN, Lorenzo Insigne dimostra tutto il proprio amore per Napoli. Nell’intervista rilasciata all’emittente, lo scugnizzo di Frattamaggiore confida: “Il rimpianto che ho è di non aver vinto lo scudetto con il Napoli, abbiamo avuto la possibilità di farlo prima con Sarri e poi con Spalletti ma non ci siamo riusciti. Eravamo a tanto così, soprattutto con Sarri“, ha evidenziato con amarezza due momenti diversi in cui i napoletani sono andati vicini a vincere il tricolore ma si sono fermati sul più bello.

Al rammarico sussegue il grande gesto dell’ex capitano del Napoli che mette da parte il suo ego e spera che il club azzurro possa trionfare insieme ai suoi supporters: “E anche ora che non ci sono più spero che il Napoli raggiunga questo traguardo perché i tifosi lo meritano. La città dà tanto alla squadra, spero che un giorno possa festeggiare”, ha dichiarato l’ex capitano azzurro che ha firmato con il Toronto un ricco contratto triennale con opzione sul quarto anno. Non bisogna dimenticare poi che Insigne è tutt’ora il secondo miglior marcatore della storia del Napoli, il primo è Mertens.