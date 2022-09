Insigne parla di Napoli e si commuove: “Ho nostalgia, ho chiamato Di Lorenzo e…”

Lorenzo Insigne ha nostalgia di Napoli, l’ex attaccante azzurro ora in MLS ha parlato ai microfoni di DAZN.

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne ai microfoni di Dazn nello speciale “Toronto Little Italy” ha ripercorso la sua esperienza in azzurro.

Con gli occhi pieni di commozione ha esordito: “Ho nostalgia di Napoli, mi manca. Così come indossare la mia vecchia maglia“.

“Spero che il Napoli vinca lo Scudetto, i tifosi lo meritano. A loro sono legatissimo, l’ultima partita al ‘Maradona‘, contro il Genoa, mi hanno dimostrati un affetto che mi ha riempito il cuore. Spero di renderli sempre orgogliosi. Ecco, forse gli unici due rimpianti sono i titoli mancati per poco con Sarri e Spalletti…”.

“Ho scritto a Giovanni Di Lorenzo, facendogli un grosso in bocca al lupo. Sapevo che sarebbe stato lui ad indossare la fascia con la cessione di Koulibaly. E’ un ragazzo dalla grandissima cultura del lavoro, combattivo e di grande personalità. Si merita questo onore.

Oggi sono in Canada, non ho rimpianti della scelta fatta qualche mese fa. A Toronto sto molto bene e la lascerei solo per tornare a casa” .