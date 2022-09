Instagram, Kvaratskhelia si sfoga: “Di solito non scrivo questo genere di post…”

Kvaratskhelia dopo la vittoria del suo Napoli contro la Lazio dell’ex Sarri ha pubblicato un messaggio su Instagram.

Khvicha Kvaratskhelia, autore del gol partita all’Olimpico. Il georgiano è stato decisivo per la terza partita sulle quattro giocate da titolare ed essendo entrato in cinque gol della squadra (quattro reti e un assist) ha fatto meglio di qualsiasi altro giocatore nelle prime quattro presenze da titolare nella competizione con il Napoli dal ritorno dei partenopei in Serie A nel 2006.

Instagram, il messaggio di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia sul suo profilo di Instagram, ha scritto un post molto particolare rivolto ai suoi fan emigranti della Georgia:

“Ciao, di solito non scrivo questo genere di post, ma ricevo molte lettere ogni giorno, leggo molti commenti e feedback. Questo mio post è dedicato agli emigranti georgiani, persone che per me sono eroi, persone che sono a migliaia di chilometri dalla loro terra natia, casa, famiglia.

Affrontando tante difficoltà, spesso affrontando ingiustizie e ostacoli, lavorano onestamente e mettono da parte tutto per il brillante futuro delle loro famiglie e dei loro figli“.

Kvaratskhelia su instagram ha poi aggiunto: “Vedere queste persone con occhi felici e orgogliosi è la più grande motivazione e felicità per me! Vorrei ringraziare ognuno di voi per quello che fate, voglio tutti a casa e felici”, scrive l’attaccante del Napoli attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram per ringraziare i tanti fan della Georgia in giro per il mondo”.