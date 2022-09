Inter è solo colpa di Inzaghi?, Il tecnico: “Vi spiego perché ho fatto quei cambi”

Simone Inzaghi si prende la responsabilità della sconfitta dell’Inter con l’Udinese e spiega i cambi di Mkhitaryan e Bastoni.

Il tecnico dei nerazzurri viene molto criticato per questo inizio di stagione molto stentato, l’Inter ha raccolto tre sconfitte in sette giornate di Serie A. Simone Inzaghi non si sottrae alle responsabilità e dice: “Il primo responsabile dell’avvio complicato sono io, la squadra deve crescere spesso andiamo in vantaggio e veniamo rimontati. Concediamo troppi calcio d’angolo, è accaduto anche contro l’Udinese. Abbiamo preso 9 reti in tre trasferte, praticamente quelle che abbiamo subito un tutta la scorsa stagione, così non va bene“. Inzaghi ha anche spiegato i cambi di Mkhitaryan e Bastoni al 31′ per Di Marco e Gagliardini: “I due giocatori erano ammoniti e ci serviva una scossa, per questo ho deciso di toglierli dal campo. Non c’è nessuno strascico dello scudetto, perché lo scorso anno abbiamo fatto una stagione positiva con due trofei: capisco le domande dopo tre sconfitte, ma la squadra ci ha sempre dato tutto“.