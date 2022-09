Italia-Serbia: le lacrime di Pozzecco dopo il doppio tecnico

Gianmarco Pozzecco è stato espulso durante la partita Italia-Serbia partita valida per gli Europei di basket. Gli azzurri affrontano la squadra di Nikola Jokic stella dei Denver Nuggets ed Mvp dell’Nba. Insomma uno squadrone che non ha bisogno di regali. Ma durante il match, che l’Italia si sta giocando benissimo è arrivata l’espulsione di Pozzecco.

Il coach dell’Italia è stato sanzionato con un fallo tecnico dopo pochi minuti dall’avvio dalla partita. Poi il secondo tecnico per Pozzecco è arrivato nel terzo quarto della sfida Italia-Serbia, a quel punto è arrivata l’automatica espulsione. Pozzecco ha capito di averla combinata grossa ed ha avuto una reazione emotiva, all’uscita dal campo prima ha abbracciato tutti i suoi giocatori e poi si è lasciato andare in lacrime. Sicuramente avrebbe voluto restare sul parquet per continuare ad allenare i suoi uomini, per dargli la carica e tentare l’impresa come avvenuto anche nel torneo per la qualificazione alle Olimpiadi.