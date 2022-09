Jacobelli: “Kvaratskhelia tra i migliori 5 acquisti del calciomercato”

L’intervento di Xavier Jacobelli prosegue il suo intervento: “Lasciatemi dire una cosa sul Napoli. Devo fare i complimenti a Cristiano Giuntoli. Il Direttore Sportivo del club azzurro si è assicurato un calciatore giovanissimo, di appena ventuno anni, per una cifra pari a dieci milioni di euro. Facile pagare tanto uno forte e conosciuto come Haaland, ma la differenza sta proprio nello scovare calciatori come Kvaratskhelia che non erano sulla bocca di tutti”.

Di sicuro il grande approccio del calciatore georgiano ha strappato tanti applausi. Cristiano Giuntoli è stato bravo ad anticipare tutti ed a mettere a segno un colpo, per circa 10 milioni di euro, che può far tanto bene al Napoli.