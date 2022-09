Juve inguardabile con la Fiorentina, il commento di Pistocchi

Fiorentina-Juventus termina 1-1, terzo pareggio in cinque partite per la formazione di Allegri, arriva l’analisi di Maurizio Pistocchi. Il giornalista definisce la Juve vista a Firenze come la “più brutta degli ultimi dieci anni“. E porta anche i dati a supporto della sua tesi: “17 tiri totali a 4, 60% di possesso palla, 140 passaggi completati in più per la Fiorentina. Cambiano gli uomini, ma il prodotto non cambia“.

La Juventus con la Fiorentina era riuscita ad andare anche in vantaggio grazie al gol di Arek Milik alla sua seconda rete da quando veste la maglia bianconera. Poi gli uomini di Italiano hanno risposto bene con il gol di Kouame. La Fiorentina ha sbagliato anche un rigore con Jovic, parato da Perin. Il pareggio è un risultato che non va bene ad nessuna delle due formazioni, ma alla fine i viola di Italiano hanno giocato molto meglio dei bianconeri, che per larga parte della partita hanno pensato prima a non subire gol. Basti pensare che nel secondo tempo la squadra di Allegri non ha messo a referto nessun tiro verso la porta della Fiorentina. A testimonianza dello scarso gioco prodotto dalla formazione di Allegri, che sembra ancora lontana dalla forma atletica e tattica migliore in questo inizio di campionato.