Bonucci è in fuorigioco, spunta il video che spegne il piagnisteo della Juve

Juve-Salernitana è stata segnata dal gol annullato a Milik per fuorigioco di Bonucci. L’arbitro Marcenaro ha annullato il gol alla Juventus dopo aver consultato il Var diretto da Banti. Subito dopo la partita è scoppiata la polemica, alimentata dalle immagini di Sky che ha mostrato una ripresa dall’alto in cui sembrava che Candreva tenesse in gioco Bonucci sul finire di Juve-Salernitana.

Ma andiamo con ordine. Il gol di Milik è stato annullato per fuorigioco di Bonucci, che non colpisce la palla ma tenta di farlo, quindi fa una giocata. Come da regolamento e da indicazione di Rocchi, anche se non si tocca la palla ma si cerca di giocarla, vale come interferenza.

Ecco cosa dice il regolamento sul gol annullato alla Juve per fuorigioco di Bonucci: Un calciatore in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato da un suo compagno deve essere punito soltanto se viene coinvolto nel gioco attivo:

interferendo con il gioco, giocando o toccando il pallone passato o toccato da un compagno;

interferendo con un avversario:• impedendogli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone, ostruendogli chiaramente la linea di visione;

contendendogli il pallone;

tentando chiaramente di giocare il pallone che è vicino quando questa azione impatta sull’avversario;

facendo un’evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell’avversario di giocare il pallone.

Dunque il gol di Bonucci è da annulla perché il difensore della Juventus cerca chiaramente con la testa di colpire il pallone, anche se non lo fa. Secondo Caressa di Sky anche in questo caso non si doveva annullare, perché non disturba nessuno.

Juve-Salernitana: Candreva non tiene in gioco Bonucci

Ma la discussione nelle ultime si è spostata sulla presenza di Candreva vicino al calcio d’angolo che dalle immagini di Sky sembrava tenesse in gioco Bonucci. Un errore che sembrava clamoroso, tanto che i tifosi della Juve chiedevano a gran voce la ripetizione di Juve-Salernitana, cosa impossibile in termini di regolamento.

Ma nelle ultime ore è puntato un video ed una immagine che dimostrano come Candreva, al momento del colpo di testa di Milik, non tenesse in gioco Bonucci. La linea tracciata a terra sembra dare ragione all’arbitro ed al Var: Bonucci è in fuorigioco ed il gol di Milik è stato giustamente annullato, per buona pace del piagnisteo dei tifosi bianconeri.