La Salernitana sfiora l’impresa con la Juve: annullato gol a Milik, tre espulsi

La Salernitana pareggia con la Juventus per 2-2. Gli uomini di Nicola sfiorano l’impresa allo Stadium ma portano comunque a casa un punto. I granata giocano un grande primo tempo e si portano in vantaggio per 2-0 nella prima frazione di gioco grazie ad un gol di Candreva e poi a quello di Piatek su rigore. Il fallo di mano di Bremer viene confermato al Var.

Nel secondo tempo i bianconeri trovano la rimonta prima con Bremer e poi con Bonucci che prima sbaglia il rigore e poi ribadisce in rete. Nel finale la Juve segna anche il gol del 3-2 con Milik ma il gol viene annullato dal Var per fuorigioco di Bonucci. Poi accade di tutto con l’espulsione di Milik per doppia ammonizione. Ma vengono espulsi anche Fazio per la Salernitana e Cuadrado per la Juve. Finale incandescente con i giocatori della Juve che circondano l’arbitro Marcenaro per protestare per il gol annullato a Milik. Il pareggio della Juve con la Salernitana apre una profonda crisi in casa bianconera, trema la panchina di Allegri, anche lui espulso, che con questo pareggio si ferma al settimo posto a dieci punti. La Salernitana sale a 7 punti in classifica, anche se aveva sentito odore di impresa.