Keylor Navas, Giuntoli le ha provate tutte: il Napoli ha atteso (invano) fino alle 23

CALCIOMERCATO NAPOLI. KEYLOR NAVAS-NAPOLI. Cristiano Giuntoli le ha provate tutte per acquistare Keylor Navas. Fino alla chiusura del calciomercato il direttore sportivo partenopeo si è dato da fare per regalare a Luciano Spalletti il profilo del portiere che preferisce, che abbia esperienza e sappia giocare con i piedi con una certa confidenza, ma niente è servito per far arrivare all’ombra del Vesuvio il numero uno costaricano. Giuntoli ha anche cambiato formula, con il prestito, ma Navas ha detto di no, preferendo l’accordo definitivo, come scrive il Corriere dello Sport: “Ieri il Napoli ha atteso Keylor Navas fino alle 23, fino all’ultimo istante utile del mercato francese, ma l’accordo tra il Gato e il Psg sulla buonuscita non è arrivato e oggi è il giorno delle liste Champions”.

“Il Direttore Sportivo del Napoli – continua il CorSport – Cristiano Giuntoli ha anche provato a prenderlo in prestito, con una formula diversa, ma il giocatore preferiva la rescissione: strada sbarrata e magari appuntamento in inverno. Non è escluso che il Napoli ci riprovi in gennaio, l’idea resta, ma per il momento Keylor rimane al Psg”. Con il mancato arrivo di Keylor Navas, il Napoli si affiderà ad Alex Meret come primo portiere, mentre Salvatore Sirigu sarà il secondo.