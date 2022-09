Dalla Francia: “Keylor Navas-Napoli: acquisto sfumato per soli 500mila euro”

“Keylor Navas ha quindi accettato di rinunciare a 1 milione di euro, ma sperava che il PSG gli desse i restanti 500 mila euro. Antero Henrique, ds dei parigini, non si è voluto smuovere di un centimetro, costringendo così il costaricano a rimanere a Parigi facendo saltare l’affare per 500mila euro”, ha svelato il quotidiano francese in merito alla decisione del club francese di non collaborare con il Napoli al pagamento dell’ingaggio del portiere di propria proprietà. Questa rivelazione aumenta il rammarico del club napoletano che avrebbe voluto acquistare l’ex calciatore del Real Madrid con un minimo di collaborazione da parte del PSG. Ora, a gennaio, si vedrà se l’affare andrà in porto.