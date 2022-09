Keylor Navas, niente Napoli: “Ringrazio i club interessati ma resto al Psg”

CALCIOMERCATO NAPOLI. KEYLOR NAVAS-NAPOLI. Keylor Navas non si muove dal Psg: salta il trasferimento al Napoli (almeno per il momento). Dopo che è terminato il calciomercato estivo, il calciatore costaricano ha pubblicato un messaggio sui social: “Ringrazio i club che si sono interessati a me. È tempo di comunicarvi che continuerò a lavorare sodo a Parigi, senza perdere la fede, aiutando la squadra in tutto il possibile, senza arrendermi e come al solito dando il massimo ogni giorno. Grazie per i vostri auguri, continuiamo nella lotta della mano di Dio”.

Il post arriva al termine di una giornata lunga, in cui il Napoli ci ha provato fino all’ultimo. Lo rivela lesperto di mercato Paolo Bargiggia che, nel corso della trasmissione Diretta Mercato, programma in onda sulla emittente 7 Gold, ha parlato delle ultime fasi della trattativa: “Il Napoli ha tentato fino al pomeriggio di acquistare Keylor Navas. Ma non possiamo imputare nulla cl club capitanato da Aurelio De Laurentiis. La società azzurra era pronta a offrire ben tre milioni di euro netti al calciatore”. Paolo Bargiggia ha aggiunto: “A un certo punto è subentrato l’orgoglio del Psg. La società transalpina si è chiesta: perché devo dare tanti soldi di buonuscita a Navas? Lo stesso calciatore ha rifiutato di alzare la voce pur di andare al Napoli anche perché il trasferimento in Italia gli avrebbe procurato diversi cambiamenti. Penso ad esempio ai figli che frequentano la scuola lì in Francia e forse avrebbero fatto fatica ad accettare di partire improvvisamente per l’Italia. L’affare potrebbe essere rinviato a gennaio”.