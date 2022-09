Attento Milan, a San Siro arriva Khvicha Kvaratskhelia -VIDEO

Gli straordinari numeri di Khvicha Kvaratskhelia che ha avuto un impatto devastante in questo avvio di stagione con il Napoli.

La settima giornata di Serie A offre lo scontro al vertice tra Milan e Napoli. Entrambe appaiate a 14 punti in classifica, rossoneri ed azzurri – seppur siamo ad inizio stagione – daranno vita ad un importante incrocio Scudetto.

A San Siro arriva Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano è il nuovo idolo dei tifosi partenopei. Ha fatto innamorare in poco tempo col suo gioco fatto di accelerazioni, dribbling e tiri al fulmicotone, ma è anche altro.

Fino a sei mesi fa Khvicha Kvaratskhelia era un ventenne con un talento piuttosto appariscente ma delle credenziali ancora tutte da verificare. Era stato eletto giocatore georgiano e miglior giovane del campionato russo ad appena diciannove anni (2020), ma veniva da una stagione e mezzo tra i professionisti, in un campionato non molto competitivo.

Khvicha Kvaratskhelia, giocatore unico. Un dribblomane col fisico da peso medio UFC, che può correre cinquanta metri palla al piede ad altissima velocità senza perdere il controllo tecnico del pallone, per poi crossare con parabole taglienti tra difesa e portiere o calciare sassate con entrambi i piedi.

Uno di quei talenti offensivi che nel calcio italiano mancano ma che, ce n’è uno, il calcio italiano sembra far tutto per distruggere, schiacciandolo sotto aspettative e critiche che neanche il giovane Cristiano Ronaldo avrebbe sostenuto – forse.

IL GEORGIANO INCUBO DELLE DIFESE DELLA SERIE A

Nelle sue prime partite in Serie A, Khvicha Kvaratskhelia ha messo in mostra tutto il suo repertorio, fatto di dribbling stretti e conduzioni palla al piede potenti e veloci, che valorizza negli ultimi venti metri di campo andando al cross, o al tiro, con entrambi i piedi. Ha segnato finora tre gol: uno di testa, uno di destro da fuori area e uno di sinistro; ha realizzato un assist con un filtrante per Zielinski. Più in generale, ogni volta che ha avuto la palla tra i piedi ha provato a fare qualcosa di importante.

Le difese italiane stanno iniziando a conoscere il suo talento e difficilmente Kvaratskhelia si sentirà mai solo in campo (piuttosto potrebbero venirgli le manie di persecuzione), il che non significa che diventerà un avversario facile contro cui difendere. Anzi, proviamo a guardare le cose al contrario di come si fa di solito e, visto che dopo quattro partite non potevamo certo aspettarci che si fosse già adattato, chiediamoci come e quanto può ancora migliorare un giocatore con un talento così grande e con così tante possibilità in campo.

Ora Khvicha Kvaratskhelia ha messo il Milan nel mirino, i tifosi azzurri sognano, quelli rossoneri tremano.