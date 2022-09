Kim è già una certezza, spunta un retroscena sull’acquisto di De Laurentiis

Kim Min-jae si è già inserito molto bene negli schemi di Luciano Spalletti, il Napoli lo ha soffiato ai club di Premier League. Il giocatore sudcoreano si è subito ambientato a Napoli, ma è stato subito prolifico con buone prestazioni in difesa, ma in cinque giornate ha segnato pure due gol, che per un difensore sono tanta roba. Spalletti si ci affida senza problemi e Kim ha dimostrato grande affidabilità, anche se deve ancora crescere dal punto di vista tattico.

Kim al Napoli: il retroscena del calciomercato

Dell’arrivo di Kim in azzurro parla anche Alfredo Pedullà che in un pezzo su Gazzetta dello Sport scrive: “Per Kim il Napoli ha deciso di pagare la clausola dopo aver incassato in tempi non

sospetti il sì dell’ex Fenerbahce. Un rischio calcolato, meglio ancora: la quasi certezza che sarebbe stata una potenziale plusvalenza. I club inglesi, quando si innamorano di un centrale, partono da 50 milioni e sono capaci di arrivare fino a 70-80 senza porsi alcun limite. Lo avrebbero fatto anche con Kim, arrampicandosi ben oltre la clausola per dare una dimostrazione di potenza e di ricchezza. Il coreano non è più giovanissimo, compirà 26 anni tra un paio di mesi abbondanti, ma ha dimostrato di avere senso della posizione, fiuto del gol e spirito di adattamento come se fosse a Napoli da tempo. Tra un paio di anni i 20 milioni investiti saranno almeno il doppio e nessuno parlerà più di Koulibaly“.