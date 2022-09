Kim ammutolisce l’Olimpico, il gol sul coro: “Odio Napoli” – VIDEO

Kim Min-jae è stato protagonista di un gol in Lazio-Napoli ed ha segnato proprio mentre l’Olimpico intonava un coro contro gli azzurri. “Odio Napoli” uno dei tanti cori cantanti dai tifosi della Lazio, che hanno anche intonato boati razzisti contro i giocatori di colore della squadra partenopea, oltre che altri cori di discriminazione razziale.

Ma a zittire i tifosi della Lazio ci ha pensato Kim che con un colpo di testa ha segnato il gol del pareggio. Il gol del difensore sudcoreano è arrivato proprio mentre i tifosi della Lazio stavano intonando il coro odio Napoli, come si sente perfettamente dal video allegato. L’Olimpico aveva appena assistito alla magia di Kvaratskhelia con tiro sul palo, pensava di essersi salvato ed invece è arrivato il gol di Kim a dare il pareggio agli azzurri, che poi hanno vinto una partita dominata per larghi tratti.

A fine partita Maurizio Sarri si lamentato dell’arbitraggio, pur ammettendo che il Napoli poteva vincere. Ma le proteste del tecnico ex Napoli sono state vibranti e non facevano riferimento solo alla sfida con gli uomini di Spalletti, ma anche ad altre gare in cui la Lazio sarebbe stata penalizzata. Sarri ha chiesto un intervento urgente della società, ma anche del designatore Rocchi.