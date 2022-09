Klopp: “Spalletti grande allenatore. Ecco la situazione degli infortunati. Napoli pericolosa? Cercate il titolone”

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Napoli-Liverpool, prima gara del girone A di Champions League. Il tecnico del club inglese ha fatto il punto sugli infortunati. Ci sono buone speranze per “Thiago Alcantara oggi si è allenato per il secondo giorno, anche se non so quanti minuti ha nelle gambe. Henderson tornerà dopo la sosta, ma aspettiamo l’esito degli esami strumentali. Jones e Carvalho? Curtis ha avuto una botta alla tibia ma sta bene e si è allenato in gruppo, il problema non dovrebbe essere così grave. Per Fabio c’è stato un risentimento muscolare e non si può allenare, speriamo bene di recuperarlo per la prossima sfida di Premier League“.

Chi potrebbe scendere in campo dal primo minuto è Arthur l’ex Juve potrebbe avere una chance perché “ha bisogno di giocare e la Champions League paradossalmente può essere il palcoscenico migliore. Lo abbiamo integrato nel gruppo, dato che con la Juve non si allenava con gli altri. Ora ha un certo minutaggio nelle gambe, ma ovviamente dovrà abituarsi a giocare di nuovo a certi livelli“.

Napoli pericolosa: Klopp ne parla in conferenza stampa

Il tecnico del Liverpool ricorda che a Napoli “ho sempre perso, ma in due occasioni almeno sono arrivato in finale di Champions League. Magari ci metto un po’ a carburare ed arrivare all’obiettivo. Magari alla quarta occasione vincerò una partita. Spalletti ha messo il mio cappellino? È in forma perfetta, se io alla sua età avessi il suo fico non metterei di certo il cappellino. Ho grande rispetto di Spalletti è un grande allenatore e si vede che ha grande esperienza perché ha allenato dappertutto. Non vedo l’ora di incontrarlo“.

Sul Napoli Klopp ha aggiunto: “Hanno tanti giovani forti. Magari mi sbaglio ma ho saputo che un po’ di tempo fa c’era un po’ di malumore per alcune partenze, ma ora l’ambiente si è calmato. La squadra è forte ed ha tenuto Zielinski che è un grande giocatori, intorno a lui si può costruire un progetto. In queste situazioni poi Spalletti è un grande, non mi sorprende che sia rimasto calmo“.

L’allenatore è stato interrogato anche sui tweet del Liverpool che chiedevano ai tifosi inglesi di stare attenti a furti e aggressioni a Napoli. “Io penso che stiate cercando solo il titolone” ha detto Klopp che incalzato ha aggiunto: “Io non so se la città è pericolosa. Vado in giro con la scorta in albero. Io penso che non sappiate cosa chiedermi. Comunque penso che voi sappiate a cosa si riferivano quei tweet, ci potrebbero essere problemi o scontri tra i tifosi. Io comunque non vivo la città e non do titoli“.