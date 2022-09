Kvaratskhelia manda al bar i giocatori del Liverpool, telecronisti inglesi impazziti – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia assoluto protagonista di Napoli-Liverpool, il georgiano incanta con dribbling e velocità in Champions League. L’attaccante del Napoli durante la sfida contro i Reds ha fatto vedere una buona parte del suo repertorio, anche se non è andato in gol. È stato comunque decisivo in almeno due gol del Napoli. La rete di Anguissa è favorita da un recupero palla di Kvaratskhelia che fisicamente si impone sull’avversario, corre veloce e poi scarica su Anguissa che triangola con Zielinski e scarica in rete con una freddezza glaciale. Poi è il georgiano offre un assist perfetto per Simeone in occasione del terzo gol degli azzurri. Kvaratskhelia prima salta un avversario con una finta, poi resiste fisicamente dopo un rimpallo e trova magnificamente col sinistro Giovanni Simeone che segna il suo primo gol in maglia azzurra.

Napoli-Liverpool: Kvaratskhelia show

La prestazione di Kvaratskhelia non è passata inosservata. Il giorno dopo Napoli-Liverpool le sue giocate stanno diventando virali sui vari social. In una clip in cui vengono raccolte le migliori giocate di Kvaratskhelia in Napoli-Liverpool, si sentono i telecronisti inglesi esaltare le giocate del georgiano. Bellissima la parte in cui l’attaccante del Napoli accerchiato a centrocampo, riesce a far sedere a terra gli avversari per poi allargare il gioco sulla fascia destra con una disinvoltura incredibile. Anche in questo caso ci troviamo davanti ad un giocatore che ha ampi margini di miglioramento. Che deve ancora capire al meglio quando accelerare e quando dare un tempo in più al gioco, ma resta comunque un giocatore incredibile.