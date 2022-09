Kvaratskhelia, l’agente: “Juve? Per lui meglio il Napoli. Ecco come è stato scoperto”

Rischi? “Dicevano che un calciatore georgiano non si sarebbe potuto esprimere a certi livelli? Khvicha ha giocato in Russia e non è certo un campionato di secondo livello: c’è sempre un po’ di rischio ambientamento, ma per ora sta andando bene. Ci saranno momenti difficili, bisogna farsi trovare pronti”.

Cosa migliorare? “Si sta ancora formando dal punto di vista fisico e tatticamente l’Italia può dargli tanto. Luciano Spalletti può migliorarlo anche perché il calciatore è molto disponibile. Si è messo a disposizione della squadra, è molto legato e ragiona per la squadra: sono tutte cose che fanno ben sperare”.

Retroscena sulla Juventus: “Paratici l’aveva adocchiato, era in fase avanzata, ma è meglio per lui che sia venuto al Napoli”.

La scoperta del Napoli? “Cristian Zaccardo è stato il primo a conoscerlo e l’abbiamo seguito in questi anni: il Napoli lo conosceva, poi ci siamo incontrati ed il lavoro l’hanno fatto Giuntoli e Micheli. Già al Rubin Kazan si stava mettendo in mostra. In Europa già qualcuno lo conosceva ma il Napoli è stato il più veloce a bloccarlo avendo già conquistato la qualificazione in Champions League”.

Su Spalletti: “Ha parlato col calciatore in fase di trattativa, Kvara ha avvertito la fiducia del mister e anche questo ha spinto il georgiano ad accettare il Napoli”.

Infine sui rigori: “Non so se li calcerà lui. Dico solo che è un ragazzo splendido con dei principi e che si sta adattando senza fronzoli per la testa”.