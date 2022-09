Kvaratskhelia show: la Uefa lo celebra: “Che partita ha fatto?”

Kvicha Kvaratskhelia incanta l’Europa a che la UEFA celebra con un video le giocate del georgiano in Champions League in Napoli-Liverpool. Gli uomini di Spalletti hanno compiuto l’impresa vincendo 4-1 con doppietta di Zielinski, reti di Anguissa e Simeone. Ma tra i protagonisti assoluti c’è stato anche Kvaratskhelia che ha fatto ammattire i difensori inglesi, fornendo anche un assist.

In pochissimo tempo Kvaratskhelia è passato dallo scetticismo totale all’esaltazione. Oggi gli è stato conferito assegnato il premio player of the month per la Serie A, quello per la prima volta assegnato con le votazioni degli utenti. Ma dopo l’esordio in Champions League anche la UEFA ha esaltato Kvaratskhelia, pubblicando un video con le migliori giocate durante Napoli-Liverpool.