Kvaratskhelia urlo Champions: “Liverpool che bello batterli, ora vinciamo anche coi Rangers”

Kvicha Kvaratskhelia lancia l’assalto alla Champions League, dopo la vittoria con il Liverpool vuole quella con i Rangers. La partita Glasgow Rangers-Napoli è stata posticipata di un giorno per questioni di ordine pubblico, a causa dello spostamento della salma della Regina Elisabetta II. L’attesa si allungherà e l’entusiasmo sale in casa Napoli. Kvaratskhelia dalle pagine del giornale scozzese Daily Record dice: “Giocare in Champions League è il sogno di ogni giocatore. Siamo davvero felici di aver battuto un club così prestigioso come il Liverpool“.

Ma Kvaratskhelia guarda già al futuro: “Dobbiamo dimenticare subito quanto fatto con il Liverpool. Ora siamo concentrati solo sulla gara con i Rangers. Non sarà un match facile perché loro giocheranno davanti al loro pubblico, sappiamo dell’atmosfera elettrica che si respira su quel campo. Spingeranno molto per portare a casa un buon risultato ma confidiamo in noi stessi e nel poter andare a fare risultato anche lì“. Il Napoli ha già dato una prima prova di maturità battendo lo Spezia. Una partita molto complicata risolta nel finale con il gol di Raspadori. Partite, come quella con i liguri, che lo scorso anno sono costate lo scudetto alla squadra di Spalletti che ora deve gestire al meglio i cali di tensione.