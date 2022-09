La Juve perde col Monza, Pistocchi affonda Allegri

La Juve perde in trasferta con il Monza per 1-0 decisivo il gol di Gytkjaer. Massimiliano Allegri sempre più criticato anche da Maurizio Pistocchi.

Il CEO della Juventus Maurizio Arrivabene ha blindato Allegri ma dopo questa sconfitta il posto del tecnico bianconero sembra a rischio. È chiaro che esonerare Allegri significa garantirgli il lauto stipendio, ma anche i giocatori sembra non seguano più il tecnico, vedi la reazione di Di Maria insolitamente nervoso. Al termine di Monza-Juventus è arrivato anche il commento di Maurizio Pistocchi che dice: “Il Monza che batte la Juve dominando nel gioco, e con Rovella – di proprietà della Juventus – migliore in campo, è la pietra tombale sul calcio senza idee di Allegri e su chi pensa che per vincere bastino i campioni. Il calcio non è semplice“. La sconfitta della Juventus fa molto rumore, così come quella dell’Inter contro una super Udinese. Entrambe le formazioni perdono punti dalla zona alta della classifica e sono in un momento molto delicato. Sia Allegri che Simone Inzaghi rischiano la panchina, anche se il tecnico nerazzurro sembra avere più chance del collega di restare sulla sua panchina. Resta comunque un momento molto delicato che può influire sul futuro delle due squadre.