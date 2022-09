La TV americana mostra la tattica perfetta del Napoli contro il Liverpool

La rete tv americana CBS ha spiegato la tattica perfetta del Napoli di Luciano Spalletti che ha sconfitto il Liverpool in Champions League.

La CBS, tv americana, ha definito imbarazzante la prestazione e la (pesante) sconfitta in Champions incassata dal Liverpool a Napoli. Jurgen Klopp era uscito battuto altre due volte (per 1-0 e per 2-0) ma mai come mercoledì sera la sua squadra aveva dato un’impressione così negativa. Se fosse finita con un punteggio addirittura più largo del 4-1 (un rigore fallito da Osimhen e un altro in movimento mancato da Kvaratskhelia) le proporzioni del risultato null’altro avrebbero raccontato l’esatta dimensione attuale dei Reds.

Da un lato c’è stata una squadra che sapeva cosa fare e lo ha fatto bene con personalità, qualità, condizione fisica e compattezza. Dall’altra la finalista della scorsa edizione della Coppa che s’è dissolta in una delle serate peggiori della sua storia. Meriti degli azzurri (molti) e demeriti del Liverpool (altrettanti e in buona parte conseguenza diretta della perfezione rasentata dagli avversari) si mescolano in un match valso come un campanello d’allarme.

L’ex calciatore dei Reds, Carragher, opinionista del network americano CBS Sports con l’ausilio della tecnologia estrapola alcune immagini della partita spiegando la tattica perfetta del Napoli:



“Il Napoli è stato perfetto ha giocato con grande intensità, il reparto che ha soffertodi più è la difesa per la sua posizione altissima. Ed è il problema principale del Liverpool in questo momento. Hanno costruito il loro successo sulla compattezza. A volte è un rischio, ma se sei aggressivo funziona. Ora che quell’energia però non c’è e qualcosa va cambiato, adattato… magari anche retrocedere qualche metro in difesa. Questo modo di giocare è suicida”.