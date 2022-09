Lavezzi: “Napoli, il luogo in cui ero più felice”

Napoli e Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi un rapporto speciale che va oltre il calcio. Il Pocho è tornato per commentare l’incontro di Champions League contro il Liverpool. L’attaccante, con un messaggio social, ha ribadito quanto sia ancora innamorato della città e dei suoi abitanti.

Lavezzi: “Grazie Napoli per l’accoglienza e l’affetto allo stadio”

“Il Napoli è sempre nel mio cuore. Niente di più bello che tornare nel luogo in cui ero molto felice. Sono molto felice di essere stato invitato a partecipare come commentatore della partita Napoli-Liverpool.

Grande squadra di lavoro! Grazie a tutti per l’accoglienza e l’affetto allo stadio. E’ stato molto bello essere presenti a questo importante trionfo”.

Lavezzi è stato più volte invocato dalla curva del Napoli, ha sorriso e salutato prima di un incontro che, allo stesso modo, resterà per sempre negli occhi del tifoso napoletano. Non poteva lasciare Napoli, Lavezzi, senza ribadire tutti questi sentimenti in un posto che gli ha dato tanto, ricambiato.