La Lazio si lamenta degli arbitri, al Napoli scippati 11 punti e qualche scudetto: Il retroscena

Le lamentele di Sarri e della Lazio sugli arbitri fanno sorridere se paragonate a quanto subito dal Napoli.

11 punti e 10 rigori negati sono quanto ha pagato il Napoli lo scorso anno agli arbitri. Ora per un presunto rigore non concesso alla Lazio si sta scatenando il finimondo.

SERIE A 20221-2022 i numeri

Incredibile l’impiego di Mazzoleni in 29 delle 38 giornate di campionato, con 13 presenze in 13 gare tutte contestate, addirittura 4 del Milan. Non è stato da meno Banti con 8 presenze in 8 gare contestate.

Con Mariani in campo e Banti al VAR, il Napoli ci ha rimesso punti pesanti con Atalanta (XVI) e Fiorentina (XXXII).

Come abbia fatto Abisso, fra decine di monitor, a non vedere 3 rigori, non uno, in Napoli – Verona diretta da Ayroldi alla XII resta un mistero nella storia del calcio.

Un mistero come l’incredibile fallo di Tomori su Osimhen non segnalato da Valeri al VAR nella sfida scudetto fra Napoli e Milan (XXVIII).

Sono solo esempi, ma per rendersi conto sull’ineguale uso e disuso del VAR basterebbe rivedere quanto combinato dal duo Irrati – Mazzoleni in Juventus – Inter alla XXXI giornata.

Sicuramente De Laurentis ha capito da tempo l’andazzo del calcio italico, sostenuto da un mainstream scandaloso. Quando il patron azzurro provò a farsi sentire nelle sedi opportune qualche anno fa si ritrovò contro finanche i media partenopei.

Ma come si fa a parlare di campionato aperto e come si fa a vincere in un campionato dove le squadre di Milano e Torino vengono soccorse nei momenti di difficoltà? e se provi a ribellarti ti asoetta la gogna? come accaduto ora a Sarri.

SARRI NEL MIRINO DELLA FIGC

Da Maurizio Sarri ci saremmo aspettati tutti una critica costruttiva della sconfitta. La sua Lazio è durata 3 minuti dopodichè il Napoli è salito in cattedra, tra le parate miracolose del numero 1 Laziale, e due legni che gridano ancora vendetta, il bottino degli azzurri sarebbe stato molto più corposo. Puntare il dito sul singolo episodio e non analizzare la prestazione negativa della squadra è offensivo verso i tifosi e il club.

Intanto la FIGC ha aperto un fascicolo sulle dichiarazioni rese da Maurizio Sarri dopo il match perso dalla sua Lazio all’Olimpico contro il Napoli, “recanti accuse nei confronti dell’arbitro dell’incontro e dell’intera classe arbitrale”.