Lazio-Napoli, ecco chi è l’arbitro. Le designazioni della quinta giornata

La gara tra Lazio e Napoli, in programma sabato alle 20.45 allo stadio “Olimpico” di Roma, sarà diretta dall’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno. Gli assistenti sono Rocca e Vono, mentre il quarto sarà Serra. Il Napoli tornerà in campo per conquistare la vittoria dopo i due pareggi consecutivi contro Fiorentina e Lecce. Dal canto suo la Lazio vorrà riscattarsi dopo il pareggio bruciante subito al 91′ da Manolo Gabbiadini. Sarà la sfida speciale per Maurizio Sarri che incrocerà nuovamente il Napoli, con cui ha dato vita ad un calcio indimenticabile, quel ‘sarrismo’ che è entrato anche nelle file della Treccani. In campo però sarà tutto dimenticato, perché sia Napoli che Lecce punteranno alla vittoria per tornare a sorridere.

LAZIO – NAPOLI Sabato 3/09 h. 20.45

Arbitro: SOZZA

Assistenti: ROCCA – VONO

IV: SERRA

VAR: FABBRI

AVAR: RANGHETTI.