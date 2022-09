Lazio-Napoli: “Da Formello spunta una confessione di Maurizio Sarri sugli azzurri”

Maurizio Sarri non dimentica la sua esperienza Napoli, Paolo Cericola svela un retroscena da Formello sul tecnico della Lazio.

Nell’anticipo serale della quinta giornata di Serie A la Lazio ospita il Napoli all’Olimpico. Una partita che non può essere come le altre per Maurizio Sarri, oggi tecnico biancoceleste ma che sulla panchina degli azzurri ha sfiorato uno Scudetto.

Paolo Cericola inviato di Radio Radio la seguito della Lazio, ha rivelato un retroscena sul mister di Figline Valdarno:

“Filtra una confessione di Maurizio Sarri sul Napoli da ambienti vicini alla Lazio. Sarri dice che il suo Napoli è inimitabile. Nessuna squadra che allenerà sarà mai come quella partenopea che fece faville in campionato con bel gioco e spettacolo.

Per lui quella sua squadra resta unica, nessuna potrà mai eguagliarla, la porta nel cuore come la più bella di sempre della sua carriera da allenatore”.

Cerricola nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss kiss Napoli, ha poi aggiunto. “Maurizio Sarri, ha messo su una bella squadra, per esempio gioca sempre Provedel fino a questo momento.

Nonostante Maximiano sia stato pagato di più dal club biancoceleste. Ha una visione tutta sua del calcio, Maurizio è un vero esteta e la squadra comincia a corrispondere alle sue idee”.