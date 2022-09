Sarri contro gli arbitri: Lazio-Napoli, la moviola di Gazzetta: “Perché il Var non interviene?”

Lazio-Napoli la moviola di Gazzetta dello Sport analizza i due episodi chiave del match: rigore su Lazzari e sospetto fallo di Kim sul gol. Due episodi che hanno fatto molto arrabbiare l’allenatore della Lazio. Maurizio Sarri al termine di Lazio-Napoli ha rimarcato questi due episodi che secondo lui sono netti e dovevano andare a favore della Lazio, mentre l’arbitro Sozza ha deciso di non intervenire in entrambe le circostanze. Il tecnico della Lazio si sente penalizzato in maniera pesante, anche per episodi di partite passate come quella con il Bologna.

Moviola Lazio-Napoli

Gazzetta dello Sport analizza i due episodio da cui sono scaturite le proteste di Maurizio Sarri, lasciando qualche dubbio.

Il pareggio del Napoli è buono: le proteste della Lazio di Maurizio Sarri sono per un presunto fallo di Kim su Luis Alberto, ma la spinta è leggerissima, lo spagnolo nemmeno cade in terra. Percussione di Lazzari in area fermata da Mario Rui: il braccio del portoghese è largo e alto, ad altezza volto. Sozza fa continuare e non viene richiamato al monitor dal Var Fabbri. Perché?”.

La moviola di Lazio-Napoli di Gazzetta dello Sport lascia dunque qualche dubbio sul possibile rigore per il contatto di Mario Rui con Lazzari. Ma non specifica che c’era sicuramente fallo, ma si chiede come mai non sia intervenuto il Var. Di solito in questi, com’è stato chiarito più volte, viene sottolineato che l’intensità del fallo viene valutata dall’arbitro in campo che a velocità naturale può avere un’impressione più reale, rispetto a quella rallentata del Var. Ecco perché Sozza non è stato richiamato al Var nel contatto Lazzari-Mario Rui, che sembra a tutti gli effetti un contatto di gioco, con due calciatori che stanno correndo verso la palla e si ostacolano a vicenda, mentre per Sarri la situazione che si è creata è inquietante.