Lazio-Napoli, la partita di Mertens: tanti lo rimpiangono

Lazio-Napoli sarà anche la partita di Dries Mertens. Il belga non giocherà il match dopo il passaggio al Galatasaray, in tanti lo rimangono. Ci sono tanti tifosi chbin queste ore stanno ricordando Dries Mertens ed il fatto che non giocherà il match con la Lazio. Una gara marchiata dal belga per tanti motivi, in primo luogo per i gol, bellissimo quello segnato dal vertice sinistro dell’area di rigore con un tiro a pallonetto di prima intenzione che ha qualcosa di magico.

Ma Mertens di magie in maglia azzurra ne ha fatte vedere tante. Questo anche grazie all’introduzione di Maurizio Sarri, oggi tecnico della Lazio, che ha ‘inventato’ Mertens prima punta e che avrebbe voluto tanto portalo alla Lazio a parametro zero. Ma Mertens non voleva giocare con nessun altro club in Italia se non con il Napoli. Così oggi Lazio-Napoli non vedrà Mertens in campo, né con la maglia degli azzurri ne con quelli dei biancocelesti. Eppure ci sono tanti, tantissimi tifosi del Napoli, che lo stanno rimpiangendo sui social alla vigilia del match.