Lazio-Napoli: Spalletti nuova rivoluzione, sei cambi

Luciano Spalletti decide di cambiare la formazione del Napoli che gioca con la Lazio. Sei cambi per l’allenatore che mette Raspadori in panchina. Il primo maxi turnover andato in scena con il Lecce non ha dato i frutti sperati. La formazione azzurra non ha giocato bene con i salentini, che anzi, hanno contenuto molto bene le offensive degli azzurri con un Osimhen troppo solo in attacco ma anche impreciso nelle poche palle che ha avuto a disposizione.

Napoli, la probabile formazione con la Lazio

Così Spalletti torna al recente passato e accantona per il momento il 4-2-3-1 che però può essere riproposto durante la partita. Di fronte ci sarà la Lazio di Sarri, squadra che sta facendo molto bene in questo avvio di campionato. Secondo Gazzetta dello Sport ci saranno sei cambi per l’allenatore del Napoli che manda in panchina, rispetto alla gara col Lecce: Ostigard, Olivera, Ndombele, Politano ed Elmas. Al loro posto giocheranno: Rrahmani, Mario Rui, Lobotka, Zielinski, Lozano e Kvaratskhelia. Ndombele è quello che ha deluso di più col Lecce. Il giocatore francese è apparso nettamente fuori forma e non ancora integrato negli schemi di Luciano Spalletti, mentre a Kvaratskhelia si chiede di tornare ad essere subito decisivo.