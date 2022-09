Lazio-Napoli, spunta un retroscena su Zielinski

Lazio-Napoli, Zielinski sarà il protagonista della squadra di Spalletti, a poche ora dalla gara spunta un retroscena di mercato.

Nell’anticipo serale della quinta giornata di Serie A la Lazio ospita il Napoli all’Olimpico. Una partita che non può essere come le altre per Maurizio Sarri, oggi tecnico biancoceleste ma che sulla panchina degli azzurri ha sfiorato uno Scudetto.

Entrambe le squadre sono reduci da due risultati deludenti, ovvero due pareggi: la Lazio in trasferta sul campo della Sampdoria e il Napoli in casa contro il Lecce.

Attualmente quindi Lazio e Napoli sono appaiate in classifica a quota 8 punti insieme a Juventus e Milan, a – 1 dall’Inter e -2 dalla Roma.

Nella scorsa stagione il Napoli ha vinto entrambi gli scontri diretti giocati in campionato contro la Lazio: 4-0 al ‘Maradona’ e 2-1 all’Olimpico di Roma.

A poche ore da Lazio-Napoli, gli occhi sono puntati su Piotr Zielinski. Fino a poco fa il centrocampista polacco è stato in bilico con possibile destinazione West Ham. Prima ancora, si era fatta avanti proprio la Lazio ma è stato il giocatore a respingere la proposta.