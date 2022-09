Lazio, Sarri: “Questo Napoli più forte del mio. Samp? il mio Napoli avrebbe vinto 3-0 già nel primo tempo”

Maurizio Sarri commenta il pareggio della Lazio contro la Sampdoria citando il suo Napoli come esempio.

Lazio e Napoli si sfideranno sabato prossimo all’Olimpico di Roma, per Maurizio Sarri l‘esperienza con gli azzurri rappresenta il momento più alto della sua carriera. sotto al Vesuvio nacque il Sarrismo, che incantò tutta Europa.

Sarri ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio contro la Sampdoria citando il suo Napoli come esempio:

La nostra grande responsabilità è che non l’abbiamo chiusa e quando non la chiudi può succedere quel che è successo. Mancava un pizzico di cattiveria, siamo stati troppo leziosi in area avversaria”.

“Sono contento con un minimo di giramento di palle. Esco sconfortato, non preoccupato. Sto smaltendo ora l’incazzatura, era anche la mia, non solo della squadra. Se fosse la penultima giornata sarebbe drammatico.

“Se è più forte il mio Napoli o quello di oggi? A livello di profondità di rosa sicuramente è più forte quello di oggi. Il mio Napoli era estremamente competitivo negli 11, 12 o 13 giocatori, ma non aveva la profondità che ha in questo momento.

Sabato sarà una partita difficile, il Napoli è forte e unisce tante qualità, in certi momenti può palleggiare e poi andare in profondità. E’ una squadra completa e sarà competitiva per qualsiasi traguardo per questa stagione

Stiamo facendo delle buone prestazioni, è indubbio. Ma il mio Napoli oggi alla fine primo tempo avrebbe vinto 3-0. Stiamo però sulla strada giusta“