LDT: Napoli, attenzione dal 2015 c’è un problema enorme

Alcuni tifosi azzurri puntano il dito sul Napoli e i continui scippi che la squadra partenopea riceve dal 2015.

LDT- Lettere dai tifosi. Alcuni tifosi del napoli hanno scritto alla nostra redazione lamentando una disparità di trattamento mediatica per gli azzurri, anche per quanto riguarda il conto dei torti arbitrali:

“Complimenti Direttore. Nello squallido panorama mediatico partenopeo brillate come una stella cometa. A volte ci chiediamo come fate a non desistere ed adeguarvi ai tanti siti napolisti che riempiono il firmamento informativo napoletano. Siete l’unico giornale che pubblicate le lettere degli sportivi napoletani e non fate come certe trasmissioni televisive che a certe domande imbarazzanti dei telespettatori fanno cadere la linea telefonica.

Complimenti, perché tale trasparenza (nel pubblicare qualsiasi tipo di lettera – mai riportante offese ovviamente) è indice di un’informazione deontologicamente corretta. Ma non è questo il motivo per cui ora ci accingiamo a scrivere. Con il Napoli al centro del mirino mediatico nazionale come voi evidenziate da tempo, le scriviamo in merito alle classifiche senza errori arbitrali che ancora impazzano sul WEB.

Una volta erano in tanti ma poi in molti si accorsero forse che non potendo più sostenere le squadre di Milano e Torino con i macroscopici errori arbitrali in loro favore desistettero. Ricordiamo il leggendario Panorama nel 2015 – 2016 che giunto alla 36ma di campionato con la sua classifica virtuale non pubblicò più le due classifiche successive che prevedevano il successo partenopeo in un torneo non inquinato dagli inquietanti errori arbitrali. Avevano resisto fino a due giornate dalla fine ma poi si erano resi conto che le loro valutazioni non potevano più essere sostenute”.

I tifosi del Napoli aggiungono: “Ancora oggi sopravvivono classifiche virtuali che si muovono in queste direzioni. Si pensi alla classifica virtuale di Superscommesse che al termine del torneo 2017 – 2018, conosciuto nel mondo come scudetto scippato al Napoli, certificò che la Juventus avrebbe comunque vinto lo scudetto senza errori arbitrali. Si pensi che l’estensore di quei dati è lo stesso della classifica virtuale dello scorso anno ed è lo stesso estensore, forse un omonimo, della stessa classifica odierna. Nella finca del Milan è riportato un solo errore a favore (rigore negato al Bologna) ed uno contro.

L’errore contrario al Milan sarebbe la mancata espulsione di Hateboer con l’Atalanta, ma il nostro eroe non riconosce come errore a favore del Milan la mancata espulsione di Theo Hernandez contro l’Inter. E se ci mettiamo il rigore fasullo fischiato contro l’Udinese gli errori a favore del Milan passano a 3. Ma non è questione del solo Milan nel bailamme delle più svariate omissioni e dimenticanze.

E’ una classifica che fa acqua da tutte le parti. Alla Juventus mancano 2 episodi a favore: il rigore assegnato contro il Sassuolo e il rigore non subito a Firenze (su Sottil). Ma i punti Superscommesse li toglie solo al Napoli per il rigore negato alla Lazio. E il rigore negato a Osimhen contro il Lecce non conta? E il rigore fasullo subito contro il Lecce non conta? E se la mancata espulsione di Hateboer è un danno per il Milan perché la mancata espulsione di Milinkovic – Savic con la Lazio non è un errore contro il Napoli. Forse per Superscommesse le scuse del laziale annullano di fatto e per regolamento l’errore arbitrale? Ma facciamoci una risata.

Saluti.

Antonio P., Federico P., Pasquale E., Gigino F., Salvatore A., Francesco O.“.