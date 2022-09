LDT: “Paolo Ziliani ci manca, Napoli defraudato ma la stampa tifa Juve”

Un tifoso del Napoli si sfoga sugli arbitraggi pro Juve e sui danni subiti dal Napoli nel silenzio totale della stampa nazionale.

LDT, lettere dai tifosi, un fan del Napoli Luigi O. ha scritto alla nostra redazione in merito agli ultimi fatti arbitrali.

“Carissimo Direttore, ci manca tantissimo Paolo Ziliani. Ora ci è rimasto Rosario Pastore e Napolipiu.com. Incredibile il dispiegamento di forze mediatiche messe a disposizione della Juventus, e non solo della Juventus. E’ ridotto male il nostro Paese con quest’informazione sempre genuflessa verso i potenti. Siamo al 60mo posto nel mondo nella classifica della LIBERTA’ DI STAMPA e l’Odg non si è svegliato ancora.

Non parliamo dei media nostrani che ai tempi dei Borbone insegnavano giornalismo nel mondo e ora sono ridotti persino a fare le Foglie di Fico sui palinsesti televisivi ove parlano persino male di noi. E non parliamo delle banali trasmissioni sportive delle Tv napoletane. Nemmeno ai tempi di CALCIOPOLI si è visto tale dispiegamento mediatico contro le squadre che avevano illuso per anni milioni di sportivi italiani. Per il gol invalidato alla Juventus i media italiani, anche quelli che godono di risorse nazionali, hanno scritto un’altra pagina nera della loro storia e l’Odg che fa? Per un secolo ci hanno fatto sapere che gli arbitri erano l’alibi dei perdenti ed ora senza nemmeno vergognarsi si strappano le vesti per servire i signori di Milano e Torino.

Ricordiamo ancora i fondi di Repubblica e del Corriere della Sera contro il Napoli defraudato da Mazzoleni e company nella Supercoppa di Pechino. Ricordiamo ancora le prime pagine della Gazzetta sullo scippo di Inter – Juventus ai danni del Napoli fatto da Orsato e Valeri. Ricordiamo tutti i fondi di Libero contro il Napoli ogni qualvolta la società ha provato a protestare per i torti subiti”.

Rigore negato alla Salernitana: ne vogliamo parlare?

Luigi O. aggiunge: “Tralasciando i grandi scippi del passato perpetrati ai danni del Torino, del Milan di Rivera (punito dalla giustizia sportiva per le sacrosante proteste), della Roma, del Napoli di Vinicio e della Lazio, sono gli stessi media che nell’ultimo ventennio hanno sempre avallato e giustificato le vittorie bianconere comunque ottenute. Mancano scudetti e Coppe alla Lazio, all’Inter e persino al Milan con un gol non visto di circa 2 metri nella porta di Buffon e questi parlano se Bonucci era influente o ininfluente. Ma che fa l’Odg del 60mo posto del mondo in quanto a LIBERTA’ Di STAMPA? Nell’ultimo decennio mancano 5 scudetti al Napoli ma non sono mancati i SALUTAME A SORETA di Libero diretti alla società partenopea.

Ha ragione Rosario Pastore è questa l’epopea delle genuflessioni. Prima c’era qualche voce fuori dal coro come il mitico Roberto Renga e ora ci manca tanto Paolo Ziliani. Ha ragione Rosario Pastore nell’ora della genuflessione totale, dove persino le cronache, le moviole e le classifiche senza errori arbitrali sono adeguate alle esigenze di Milano e Torino. Sarebbe il caso che almeno gli estensori di queste stravaganti classifiche ci spiegassero che fine ha fatto il rigore negato alla Sampdoria contro il Milan e soprattutto che fine ha fatto il rigore negato alla Salernitana contro la Juventus e il rigore fasullo assegnato ai bianconeri. Ha ragione Rosario Pastore perché questa è l’epopea delle genuflessioni ed è ovvio che sparisca persino lo scandaloso arbitraggio di Fabbri in Sampdoria – Milan“.