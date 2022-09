Le pagelle di Frank Piantanida: solo 5 a Rrahmani, superflop Zielinski

Le pagelle di Frank Piantanida a Champions Live sul Napoli dopo la vittoria con i Rangers in Champions League, fanno registrare anche voti negativi. Buon voto per Simeone (7) che aiuta i compagni, si procura un rigore poi sbagliato da Zielinski e va vicino al gol su assist di Kvaratskhelia. Anche Meret prende 7 in pagella, grazie soprattutto alla bellissima parata sfoderata sul tiro di Arfield. Arriva anche un 8,5 per Politano nominato man of the match dalla Uefa al termine di Rangers-Napoli.

Ma le pagelle di Frank Piantanida per il Napoli dopo la sfida coi Rangers non sono tutte positive. Spunta anche un 5 per Amir Rrahmani che ad inizio gara si avvenuta in una uscita palla al piede da brividi, che rischia di far prendere il gol agli azzurri. Nonostante tutto la partita del difensore sembra tutt’altro che negativa, anzi arriva spesso puntuale in chiusura ed in uscita quando c’è da impostare. Ancora peggiore il voto dato a Zielinski (2). Il polacco ha il demerito di sbagliare due rigori di fila, con l’arbitro che gli fa calciare di nuovo il primo tiro dal dischetto. Un errore grave perché i penalty non sono stati calciati molto bene, ma i rigori non li sbaglia solo chi non li tira. In generale il polacco esce alla distanza, fa delle buone giocate e scheggia anche l’incrocio dei pali in avvio. Insomma il 2 in pagella sembra veramente ingeneroso.