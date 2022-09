Lite Cruciani- Auriemma: “Prenditi le tue responsabilità, quelle cose su Spalletti le hai dette” – VIDEO

Cruciani- Auriemma botta e risposta sulla questione Spalletti. il giornalista napoletano risponde alle accuse del conduttore De La Zanzara.

Ennesimo botta e risposta tra Cruciani e Auriemma nel corso della trasmissione Pressing su Italia 1. L’argomento del contendere sono state le parole che il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha indirizzato al giornalista napoletano durante la conferenza stampa post Spezia:

Auriemma: ” Quando l’ho detta questa cosa a quando risale questa cosa che poi l’hai sentito precisamente Io non ho mai litigato con quando avrei litigato con tutti”.

Cruciani: “A Maggio l’audio è di Maggio“.

Auriemma: ” Ma no in quella audio questa cosa non c’è io lo accuso si altro”

Cruciani: “Ma come non c’è, ma che dici. Raffaele io l’ho sentito quella audio Io posso dire una cosa? A me non piace l’uomo potente più influente, vincente in quel momento che mette al pubblico ludibrio uno che stava lì a fare una domanda in maniera. Questa roba qui un po’ non mi è piaciuta. Perché lì è una persona che si è voluta prende una rivincita nei confronti di un’altra. Aldilà di questo non è bello.

Secondo me la maniera migliore, forse in quel momento non se lo ricordava Raffaele, è vero Ho detto quella cosa perché’ avevo delle informazioni di quel tipo. Però che tu le abbia dette quelle cose Io ho sentito questo audio dopo è vero”.

Auriemma: “ No! non è vero“.

Cruciani: “Io ho sentito l’audio dopo, l’hai detto nel tuo intervento di maggio quando affermavi che il presidente De Laurentiis e lo tenevo solamente perché aveva il contratto“.

Auriemma: “No non è Vero” Questa è un’altra cosa Giuseppe”

Cruciani: “Ma cosa dici, tu hai detto che alcuni giocatori hanno chiesto la cessione”

Auriemma: “Giuseppe, io la lingua italiana la conosco molto bene quindi posso spiegare la differenza tra litigare ed essere sfiduciato“.

Cruciani: “Lui si ricordava di quell’audio nel quale tru dicevi che tutto lo spogliatoio era contro di lui e che alcuni giocatori chiedevano la cessione”.

Auriemma: “Questo è un altro discorso, litigare significa che tu ti prendi a botte . Io ho parlato di fiducia ho parlato di sfiducia di calciatori”

Cruciani: ” Non negare quello che hai detto”

Auriemma: “Non è vero perchè insisti ascolta l’audio.

Criuciani: “L’ho ascoltato e mi sono fatto una risata“.

Auriemma: “No l’hai sentito superficialmente“.

Cruciani: “Negare che tu abbia detto questa cosa non ha senso“.