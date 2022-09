Liverpool, l’analisi sui Reds. Partenza a rilento, difficoltà a segnare e rosa decimata per Klopp

Il Liverpool non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. Dopo la partenza sprint con la vittoria del Community Shield contro il Manchester City, i Reds hanno perso tanti punti in campionato, infatti fino ad ora hanno totalizzato 2 vittorie, 3 pareggi ed 1 sconfitta: totale di 9 punti e 6 lunghezze di distanza dalla capolista Arsenal. Seppur i goal fatti siano tanti (15, però di cui 9 in una sola gara) e le reti subite poche (6), la compagine inglese sta facendo molto fatica a vincere le gare.

A rilento l’inizio con i pari contro Fulham e Crystal Palace e la sconfitta all’Old Trafford contro il Manchester United. La goleada roboante contro il Bournemouth e il successo allo scadere contro il Newcastle avevano fatto pensare che il momento negativo era alle spalle, ma il pari per 0-0 nel derby contro l’Everton ha creato nuove perplessità, soprattutto in considerazione del rammarico per le tante chance sciupate.

I migliori marcatori, della squadra che domani affronta il Napoli in Champions League, sono Firmino e Luis Diaz a quota 3 goal, seguiti da Fabio Carvalho e Mohamed Salah a quota 2. Solo 1 rete per Darwin Nunez che è stato fuori per tre giornate dopo la testata ad Hendersen del Crystal Palace. A parte la sfida contro il Bournemouth, i Reds non riescono a concretizzare la grande mole di gioco creata: l’armonia che esisteva con Sadio Manè non è stata ancora trovata con Nunez ma bisogna dare tempo al tempo.

Jurgen Klopp sta riscontrando non pochi problemi sul piano degli infortuni. Ne parla l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “[…] Klopp dal canto suo, sta gestendo tanti infortuni, con dei problemi soprattutto a centrocampo. Oxlade-Chamberlain e Keita sono fermi da qualche settimana”..