Liverpool, van Dijk: “Sconfitta difficile da accettare. Restiamo uniti, senza puntare il dito”

van Dijk ha poi proseguito sulla partita di Napoli: “Come si fa a ritrovare ai massimi livelli? Restate uniti, non puntando il dito. Tutti sanno che tutti possono fare di meglio. Quello che ho detto, non siamo robot, stiamo cercando di provarci e puoi avere brutti momenti. È così che li affronti e ora daremo sicuramente un’occhiata a quello che è successo insieme, parleremo tra noi e ci concentreremo sulla partita che ci aspetta. È positivo per noi che ci sia una partita abbastanza subito dopo questa e speriamo di ottenere una grande prestazione e risultato”.

“Restare uniti significa essere un po’ arrabbiati ma essere arrabbiati nel modo giusto, provando una rabbia controllata? Decisamente. Ovviamente sappiamo tutti che possiamo fare di meglio. Tutti noi vogliamo vincere le partite. Questa squadra ha vinto tutto e dobbiamo restare uniti. Siamo in una situazione in cui ci aspettiamo molto di più da noi stessi e, come ho detto, dobbiamo stare insieme. Siamo tutti esseri umani, attraversiamo momenti difficili insieme e l’unico modo per uscirne è farlo insieme e stare insieme, quindi lo faremo”.