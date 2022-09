Malfitano: “Kvaratskhelia vale due o tre Insigne”, arriva anche la risposta di Del Genio

Kvicha Kvaratskhelia in Napoli-Liverpool ha giocato un’altra ottima partita, Mimmo Malfitano e Paolo Del Genio fanno un confronto con Lorenzo Insigne. Il georgiano è arrivato al Napoli proprio per sostituire il talento napoletano che sta segnando a raffica in Mls. In questo inizio di stagione anche Kvaratskhelia non ha fatto mancare i gol, con quattro reti, oltre ad un supporto in termini di quantità e qualità davvero importanti. Anche in Napoli-Liverpool ha dimostrato di avere grandissimi colpi tecnici, ma anche doti fisiche che gli permettono di prendere la posizione e rubare palla, come nel caso dell’assist fornito per il gol di Giovanni Simeone.

Kvaratskhelia-Insigne: il confronto

Giocando nella stessa posizione di Lorenzo Insigne è inevitabile che si facciano confronti. Mimmo Malfitano ai microfoni di Tele A durante la trasmissione ‘Fuorigioco’ ha detto: “Kvaratskhelia vale due o tre Insigne. Lorenzo l’ho sempre sostenuto ma è buon giocatore, non è né un fuoriclasse né un campione“. Anche Paolo Del Genio ha risposto al confronto Insigne-Kvaratskhelia dopo una domanda di un ascoltatore a Radio Kiss Kiss Napoli: “Non mi sottraggo a questa risposta, ma andrò nello specifico. Insigne è un ottimo giocatore, ma sono convinto che per il calcio di Spalletti sia molto meglio Kvaratskhelia. Il georgiano ha forza e dribbling stretto. Insigne è un ottimo regista d’attacco, deve giocare in un calcio più palleggiato, come quello di Maurizio Sarri“.